EMRE MOR'UN İLK RAKİBİ...
Bundesliga'da 2016-2017 sezonunun fikstürü belli oldu.
Bundesliga'da 2016-2017 sezonunun fikstürü belli oldu.
Buna göre; ilk hafta müsabakaları 26 Ağustos'ta başlayacak 2016-2017 sezonunda 34 haftalık maraton, 20 Mayıs 2017'ye kadar sürecek. Milli futbolcularımız Emre Mor ve Nuri Şahin'in formasını giydiği Borussia Dortmund ilk hafta sahasında Mainz 05 ile karşılaşacak. Ligde son şampiyon Bayern Münih, sezonun açılış maçında Werder Bremen'i ağırlayacak. Atınç Nukan'ın takımı Leipzig de Bundesliga'daki ilk karşılaşmasına deplasmanda Hoffenheim karşısında çıkacak.
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