EMRE MOR'UN İLK GOLÜNÜ ATTIĞI MAÇTA CELTA VİGO, LAS PALMAS'I 5-2 YENDİ
Milli futbolcumuz Emre Mor'un La Liga'da ilk golünü attığı maçta Celta Vigo, Las Palmas'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti.
İspanya La Liga 8. hafta maçında Las Palmas'ı deplasmanda 5-2 yenen Celta Vigo farklı galibiyete imza atarken, Emre Mor ilk golünü atmayı başardı.
MAÇTA İLK GOL EMRE MOR'DAN GELDİ
Karşılaşmanın 16. dakikasında çaprazdan köşeye plase bırakan Emre Mor, Celta Vigo'yu 1-0'lık üstünlüğe taşırken bu dakikadan sonra gol yağmuru yaşandı.
Iago Aspas'ın hat-trick yaptığı maçta Celta Vigo'nun diğer golünü Pablo Hernandez kaydetti. Ev sahibi Las Palmas ise son dakikalarda bulduğu iki golle sahadan 5-2 yenilgiyle ayrıldı.
CELTA VİGO 10 KİŞİ KALDI
Milli futbolcumuz Emre Mor ilk 11'de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Sergio Alvarez'e bıraktı. Öte yandan Celta Vigo'da forma giyen kaleci Ruben Blanco, 52. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Celta Vigo bu galibiyetle puanını 11 yaparken Las Palmas 6 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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