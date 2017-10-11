EMRE MOR'UN ESKİ MENAJERİ MUZZİ ÖZCAN, LUCESCU'YA YALANCISIN DİYE BAĞIRDI
U21 Milli Takımı'nın maçını izlemek için Kasımpaşa Stadı'na giden Mircea Lucescu'ya, Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan "yalancısın, nankörsün" diye bağırdı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bugün Avrupa U21 Şampiyonası'nda oynanan Türkiye-Macaristan maçı için Kasımpaşa Stadı'ndaydı.
"YALANCISIN, NANKÖRSÜN" DİYE BAĞIRDI
Yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte maçı protokol tribününde izleyen Lucescu, Emre Mor'un eski menajeri Muzzi Özcan'la karşılaştı. Emre Mor'un kendisinden ayrılma sebebi olarak Lucescu'yu gören ve suçlayan Özcan'ın teknik adama, "yalancısın, nankörsün" diye bağırdığı iddia edildi.
Lucescu'nun bu tepki sonrası hızla uzaklaştığı, Özcan'ın ise maçı izledikten sonra stattan ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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