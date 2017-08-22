Borussia Dortmund'da futbol yaşamını sürdüren milli futbolcumuz Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile tüm bağlarını kopardı.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen Emre Mor, Özcan'ın Süper Lig ekipleriyle temas kurmasından rahatsız oldu. Kariyerine Avrupa'nin büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradı.Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre cephesinin bunlardan duyduğu rahatsızlık sonrasında ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

MUZZI ÖZCAN: EMRE MOR İTALYA'YA GİDECEK

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan menajer Muzzi Özcan, "Yakında gereken açıklamalar yapılacak. Bazı gerçekleri öğrenmenin zamanı geldi. Her şey siyah beyaz olacak" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'de bir programa bağlanan menajer Özcan, "Emre Mor yeni menajeriyle başka bir takıma gidecek ama bu takım Türkiye'den değil. Emre Mor, İtalya'ya gidecek. Fenerbahçe'ye gitmeyeceğini biliyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada