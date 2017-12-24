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Emre Morlu Celta Vigo, Emre Çolak'ı üzdü

EMRE MORLU CELTA VİGO, EMRE ÇOLAK'I ÜZDÜ

İspanya Ligi 17. hafta mücadelesinde Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo, deplasmanda Emre Çolak'ın takımı Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup etti.

Tarih : 24 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Emre Morlu Celta Vigo, Emre Çolak'ı Üzdü(7/10)3

İspanya Ligi 17. hafta mücadelesinde Deportivo La Coruna evinde Celta Vigo'yu konuk etti.

CELTA VIGO SOYUNMA ODASINA 2-0 ÖNDE GİTTİ

Riazor'da oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, 3'üncü dakikada Daniel Wass ile 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 5 dakika kala yıldız isim Iago Aspas golünü atarken, 40'ıncı dakikada Celta Vigo durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı. 2'nci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Iago Aspas, 53'üncü dakikada kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti. 59'uncu dakikada Florin Andone, ev sahibi ekip adına farkı 2'ye indiren golü attı ve maçın skorunu tayin etti: 1-3.

EMRE ÇOLAK 46, EMRE MOR İSE 19 DAKİKA FORMA GİYDİ

Milli oyuncularımızdan Emre Çolak mücadeleye Deportivo formasıyla ilk 11'de başlarken, 46'ncı dakikada yerini Florin Andone'ye bıraktı. Bir diğer milli oyuncumuz Emre Mor ise, Celta Vigo formasıyla 19 dakika sahada kalabildi. Genç oyuncu 71'inci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Celta Vigo puanını 21'e yükseltirken, Deportivo La Coruna 15 puanda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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