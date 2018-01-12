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Emre Mor'a Sert Sözler: Felaketin de Felaketi

EMRE MOR'A SERT SÖZLER: FELAKETİN DE FELAKETİ

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, Celta Vigo'yu 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Emre Mor eleştirilerin hedefinde kaldı.

Tarih : 12 Ocak 2018, 12:30
Puan Ver : Emre Mor'a Sert Sözler: Felaketin De Felaketi(8/10)4

Barcelona, İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Celta Vigo'yu 5-0 yenerek çeyrek finale yükselirken sahada 90 dakika kalan Emre Mor için sert ifadeler kullanıldı.

AS GAZETESİNDE YOĞUN ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

Messi'nin yıldızlaştığı maçta 5-0'a engel olamayarak elenen Celta Vigo'da Emre Mor maç boyunca sahada kaldı. Hiçbir varlık gösteremeyen Milli futbolcu için İspanya'nın ünlü AS gazetesinden Clement Garrido çok sert eleştirilerde bulundu.

Emre Mor için "felaketin en felaketi" ifadesini kullanan Garrido, "Türk futbolcu hücumda ve savunmada korkunç bir oyun çıkardı" diye yazdı.

"HALA ORTADA YOK"

Maçın yarım saatte bittiğini belirten Garrido, Emre Mor'un Celta tarihinin en pahalı ikinci transferi olduğunu belirtirken "6 aydır Vigo'da yaşıyor ve hala ortada yok" dedi. Emre Mor'un ne hücumda ne de savunmada takıma katkı veremediğini yazan Garrido 'Bu boş performans endişe yaratıyor' dedi.

Öte yandan İspanya Kral Kupası'nda 46 gole ulaşan Messi, kupada en çok gol kaydeden 10 oyuncu arasında girdi. Arjantinli yıldız, 59. dakikada yerini 20 yaşındaki Fransız forvet Dembele'ye bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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