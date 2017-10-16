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Emre Mor yeni takımıyla siftahı yaptı

EMRE MOR YENİ TAKIMIYLA SİFTAHI YAPTI

Sezon başında Celta Vigo'ya transfer milli oyuncumuz Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ilk golünü Las Palmas'a attı.

Tarih : 16 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Emre Mor Yeni Takımıyla Siftahı Yaptı(8/10)4

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Las Palmas ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Milli oyuncumuz Emre Mor'un Celta Vigo formasıyla ilk 11'de başladığı maç bir ilke sahne oldu. Emre Mor, Celta Vigo formasıyla ilk golünü Las Palmas deplasmanında attı.

CELTA VİGO TARİHİNDE GOL ATAN EN GENÇ 3.YABANCI OYUNCU OLDU

Emre, 16. dakikada attığı golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Ayrıca Emre Mor, Celta Vigo tarihinde gol atan en genç 3. yabancı futbolcu oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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