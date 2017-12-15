Milli futbolcu Emre Mor Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Emre, Celta Vigo'da geçirdiği süre ile ilgili olarak, "Daha fazla oynamak isterdim ancak zor bir dönem oldu. Sakatlandım, şimdi iyi hissediyorum. Mutluyum ve çok çalışıyorum. Yakın zamanda bir şans daha bulacağımdan eminim" dedi.

"BURADA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Emre devre arasında takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayarak, "Başka teklifler de vardı ancak buraya gelmek istedim. Oyuncu ve insan olarak gelişebileceğimi biliyordum. Celta'nın gelişmek için en iyi ve en kolay yol olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum çünkü Celta'da kalmak ve burada başarılı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada