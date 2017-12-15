Atiker Konyaspor Batman Petrol'u 2-0 Yendi, Tur Atlayan Taraf Oldu
Şota Arveladze'ye Büyük Onur! Yılın En İyisi Seçildi
Emre Mor: Türkiye'ye Tranfer Olmayı Düşünmüyorum
Solmaz'a Ait Olduğu Söylenen +18'lik Görüntüler Nişanlısına Soruldu
Antalyaspor'da Deprem! Yıldız Futbolcu İlk Yarıyı Kapattı
Türk Rakibiyle Dalga Geçmeye Çalıştı, Rezil Oldu
Psg'nin Teknik Direktörü Unai Emery Hırsızlık Kurbanı
Barcelona, Arda Turan'ın Boşluğunu Mesut Özil'le Dolduracak
Güntekin Onay'dan Pfdk Kararlarına Sert Tepki: Adil Bulmuyorum
Ziraat Türkiye Kupasında Son 16'ya Kalan Takımlar Belli Oldu
Epdk, 15 Şirkete Lisans, 7 Şirkete İse Lisans İptal Kararı Verdi
Kocası Ve Kızı Ölümden Dönen Pınar'dan İlk Açıklama!
Türkiye'nin Sürücüsüz İlk Metro Hattı Cuma Günü Açılıyor
Abd'de Obama'nın Getirdiği İnternet Tarafsızlığı Uygulaması İptal Edildi
Dolandırıcıların Yeni Yöntemi: Bakan Bey Para İstiyor!
Rıza Çalımbay: Kulübümüzü Zora Sokacaksa Transfer Yapmam
Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin İtirazını Reddetti
Tmsf, 30 Medya Şirketinin Varlıklarını Satıyor
Transferde Talih Kuşu! Başkan Açıkladı, Pazarlıklar Başladı
Ankaragücü'nden Manisaspor'a Biletli Gönderme

Emre Mor: Türkiye'ye Tranfer Olmayı Düşünmüyorum

EMRE MOR: TÜRKİYE'YE TRANFER OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, Türkiye'de herhangi bir kulüpte forma giymeyi düşünmediğini açıkladı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 01:40
Puan Ver : Emre Mor: Türkiye'ye Tranfer Olmayı Düşünmüyorum(9/10)5

Milli futbolcu Emre Mor Türkiye'ye transfer olmayı düşünmediğini açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Emre, Celta Vigo'da geçirdiği süre ile ilgili olarak, "Daha fazla oynamak isterdim ancak zor bir dönem oldu. Sakatlandım, şimdi iyi hissediyorum. Mutluyum ve çok çalışıyorum. Yakın zamanda bir şans daha bulacağımdan eminim" dedi.

"BURADA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"

Emre devre arasında takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayarak, "Başka teklifler de vardı ancak buraya gelmek istedim. Oyuncu ve insan olarak gelişebileceğimi biliyordum. Celta'nın gelişmek için en iyi ve en kolay yol olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Türk kulübüne gitmeyi düşünmüyorum çünkü Celta'da kalmak ve burada başarılı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emre  Mor  Türkiye  Ye  Tranfer  Olmayı  Düşünmüyorum    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER