EMRE MOR, MENAJERLİK PARASI PEŞİNDE OLAN MUZZİ ÖZCAN İLE BAĞINI KOPARDI
Milli futbolcumuz Emre Mor, Inter'den menajerlik ücreti isteyen, alamayınca da transferi gerçekleştirmeyen menajeri Muzzi Özcan ile bağlarını kopardı.
Borussia Dortmund'da futbol yaşamını sürdüren temsilcimiz Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile tüm bağlarını kopardı. Genç yıldız adayının, arasının çok iyi olduğu menajer Özcan ile yollarını neden ayırdığı tartışma konusu olurken gerçeğe Spor Arena ulaştı.
SÜPER LİG'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
Kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen Emre Mor, Özcan'ın Süper Lig ekipleriyle temas kurmasından rahatsız oldu. Kariyerine Avrupa'nın büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradı.
Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. Emre cephesinin bunlardan duyduğu rahatsızlık sonrasında ayrılma kararı aldığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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