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Emre Mor ikna oldu, Türkiye'ye geliyor

EMRE MOR İKNA OLDU, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'u "Burada süper yıldız olabilirsin." sözleriyle ikna etti.

Tarih : 11 Ocak 2018, 14:00
Puan Ver : Emre Mor İkna Oldu, Türkiye'ye Geliyor(7/10)3

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milli Takım'ı çalıştırırken vitrine çıkardığı Emre Mor'u şimdi de Cimbom'a kazandırmak üzere.

Tecrübeli hoca, her fırsatta Türkiye'ye gelmek istemediğini açıklayan hatta kendisini Fenerbahçe'ye getirmek istediği için menajeriyle sözleşmesini fesheden Celta Vigo'lu futbolcuyu büyük ölçüde ikna etti.

Celta'nın Sportif Direktörü Minambres'in izniyle Emre'yi arayan Terim 20 yaşındaki futbolcuya şunları söyledi:

"BURADA SÜPER YILDIZ OLABİLİRSİN"

"Dortmund'a gitmeni ben istedim. Türkiye'ye dönmemeni, Celta'yı tercih etmeni yine ben tavsiye ettim. Çok yeteneklisin ama çalıştığın teknik direktörler seni anlamıyor. 6 ay veya 1.5 yıl bizimle kal. Burada süper yıldız olabilirsin, değerini de katlarsın"

Bu sözlerden etkilenen Emre, G.Saray'a sıcak bakmaya başladı. Terim, Minambres'e de, "Emre'yi bana verin onu bir üst kademeye çıkarayım. Böylece 1.5 yıl sonra 35-40 milyon euro'luk bir futbolcunuz olur" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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