EMRE MOR, HAZIRLIK MAÇINDA RAKİPLERİNİ BİR BİR GEÇTİ
Borussia Dortmund, özel maçda Rot-Weiss Essen'e 3-2 yenilirken Emre Mor'un şık hareketleri dikkat çekti.
Yeni sezona hazırlanan Borussia Dortmund, özel maçta karşılaştığı Rot-Weiss Essen'e 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz, ilk kez takımının başında yer aldı.
Bosz, Fenerbahçe'ye kiralanması söz konusu olan Emre Mor'u 9 numaralı forması ile ilk 11'de sahaya sürdü. Emre Mor'un yanısıra, Ömer Toprak ve Nuri Şahin de ilk 11'de forma giydi.
KARAR VERMEK İÇİN OYNATTI
Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Emre hakkında kararını verebilmek için genç oyuncuyu hazırlık maçında ilk 11'de oynattığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Montpellier, Yeni Sezon Formasında Kendi İsmini Yanlış Yazdı
- 2. Lig'ten Karşıyaka'nın, Eski Oyuncusuna Ödeme Yapmadığı İçin 3 Puanı Silindi
- Galatasaray, Kaleci Carrasso Transferini Kap'a Bildirdi
- Galatasaray'ın Yeni Transferi Latovlevici: Rüyalarım Gerçek Oldu
- Aykut Kocaman'ın Kastettiği Futbolcu Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar