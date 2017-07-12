İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Emre Mor, Hazırlık Maçında Rakiplerini Bir Bir Geçti

EMRE MOR, HAZIRLIK MAÇINDA RAKİPLERİNİ BİR BİR GEÇTİ

Borussia Dortmund, özel maçda Rot-Weiss Essen'e 3-2 yenilirken Emre Mor'un şık hareketleri dikkat çekti.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Emre Mor, Hazırlık Maçında Rakiplerini Bir Bir Geçti(9/10)5

Yeni sezona hazırlanan Borussia Dortmund, özel maçta karşılaştığı Rot-Weiss Essen'e 3-2 yenilmekten kurtulamadı. Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz, ilk kez takımının başında yer aldı.

Bosz, Fenerbahçe'ye kiralanması söz konusu olan Emre Mor'u 9 numaralı forması ile ilk 11'de sahaya sürdü. Emre Mor'un yanısıra, Ömer Toprak ve Nuri Şahin de ilk 11'de forma giydi.

KARAR VERMEK İÇİN OYNATTI

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe ile prensipte anlaşan Emre hakkında kararını verebilmek için genç oyuncuyu hazırlık maçında ilk 11'de oynattığı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emre  Mor  Hazırlık  Maçında  Rakiplerini  Bir  Bir  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER