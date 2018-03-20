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Emre Mor Hastalığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosunda Olamayacağını Açıkladı

EMRE MOR HASTALIĞI NEDENİYLE MİLLİ TAKIM KADROSUNDA OLAMAYACAĞINI AÇIKLADI

Karadağ ve İrlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımıza kötü haber Emre Mor'dan geldi. Genç futbolcu hastalığı sebebiyle kadroda olamayacağını açıkladı.

Tarih : 20 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Emre Mor Hastalığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosunda Olamayacağını Açıkladı(5/10)1

Karadağ ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak A Milli Takımımızda Emre Mor, kadroda olamayacağını sosyal medya hesabından açıkladı. A Milli Takım'da Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkartılırken, Mahmut Tekdemir ile İrfan Can kampa davet edilmişti.

"MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Hastalığı bulunan Emre Mor, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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