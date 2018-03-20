EMRE MOR HASTALIĞI NEDENİYLE MİLLİ TAKIM KADROSUNDA OLAMAYACAĞINI AÇIKLADI
Karadağ ve İrlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımıza kötü haber Emre Mor'dan geldi. Genç futbolcu hastalığı sebebiyle kadroda olamayacağını açıkladı.
Karadağ ve İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak A Milli Takımımızda Emre Mor, kadroda olamayacağını sosyal medya hesabından açıkladı. A Milli Takım'da Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkartılırken, Mahmut Tekdemir ile İrfan Can kampa davet edilmişti.
"MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM"
Hastalığı bulunan Emre Mor, şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef dün takımım Celta'nın maçında olduğu gibi ateşim yüzünden Türkiye'nin milli maç seyahatine de katılamıyorum. Milli takımımıza İrlanda ve Karadağ'a karşı başarılar diliyorum."
Kaynak: haberinburada
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