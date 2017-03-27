EMRE MOR BEDAVAYA GELİYOR!
A Milli Takım'ın süper yeteneği Emre Mor ile ilgili kulübü Borussia Dortmund'dan Süper Lig devine şaşırtan teklif geldi.
Bir yandan lig ve Avrupa'da yoluna devam ederken, diğer yandan gelecek sezonun planlamasını yapan Beşiktaş yönetimi, Borussia Dortmund'dan Emre Mor için teklif aldı.
Transfer döneminde bu oyuncuyu transfer etmek isteyen ancak Alman kulübüne kaptıran siyah-beyazlılara, Borussia Dortmund'dan geri çeviremeyecekleri bir teklif geldi. Almanların, siyah-beyazlılara, istenilmesi halinde Emre Mor'u bir yıl bedelsiz kiralayabileceklerini söylediği ortaya çıktı.
kaynak:sabah
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