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Emre Mor asist yaptı, Celta Eibar'a şans tanımadı

EMRE MOR ASİST YAPTI, CELTA EİBAR'A ŞANS TANIMADI

İspanya Liginde Celta Vigo, evinde ağırladığı Eibar'ı 2-0 mağlup etti. 46'ncı dakikada oyuna giren Emre Mor, ilk golün asistini yaptı.

Tarih : 24 Şubat 2018, 20:00
Puan Ver : Emre Mor Asist Yaptı, Celta Eibar'a Şans Tanımadı(6/10)2

İspanya La Liga'nın 25'inci haftasında Celta Vigo, evinde ağırladığı Eibar'ı 2-0 mağlup etti. Oyuna yedek kulübesinde başlayan ve 46'ncı dakikada oyuna giren Emre Mor ilk golün asistini yaptı.

La Liga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdüren 7'nci sıradaki Celta Vigo, Balaidos Stadyumu'nda Eibar'ı Iago Aspas ve Maxi Gomez'in golleriyle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

EMRE ASİST YAPTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emre Mor, 46'ncı dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil oldu ve 56'ncı dakikada Iago Aspas'ın attığı golün asistini yaptı. Emre, bu asistiyle birlikte son üç maçında 2'nci asistini yapmış oldu.

CELTA AVRUPA'YA GÖZ KIRPTI

Celta Vigo, bu galibiyetle puanını 35'e yükseltirken, Avrupa kupalarına katılma yolundaki rakibi Eibar ile puanını eşitledi ve averajla bir basamak üstünde yer aldı.

Celta Vigo, La Liga'nın 26'ncı haftasında Girona deplasmanına çıkacak. Eibar ise kendi evinde bir başka Türk oyuncunun forma giydiği Enes'li Villarreal'i konuk edecek


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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