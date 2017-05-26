EMRE MOR ADIM ADIM TÜRKİYE'YE GELİYOR...
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki oyunculardan olan Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor Fenerbahçe'ye çok yakın gözüküyor.
Sarı Lacivertliler'in bu transferi gerçekleştirmesi için belli olmayan durum ise bunun hagi yolla gerçekleşeceği. Milli oyuncuya önemli bir yatırım yapan Dortmund, Emre'yi kiralamanın yanı sıra yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle satmayı da düşünüyor.
kaynak:sabah
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