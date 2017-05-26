Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'yeni Seçim Sistemi' Açıklaması
Trump'ın Damadı Ve Danışmanı Kushner, Fbı İncelemesi Altında
Şarkılı Türkülü Eylem Yasaklandı... Gerekçe: Bombalı Saldırı Riski
Abd'de Cami Başvurusu Reddedilen Müslümanlar Mahkemeye Başvurdu
Manchester Saldırısında Cep Telefonu 'kadının Hayatını Kurtardı'
Batı Avustralya'daki Gizemli İmdat Mesajı
Beşiktaş İçin 'imkansız' İddia: Wayne Rooney!
Geleceğin Yıldız Adayları Yenilgisiz Şampiyon!
Caner Erkin'den 3 Yıllık İmza
Arda Turan'ı Çıldırtan Yorum! Kendini Tutamadı...
Emre Mor Adım Adım Türkiye'ye Geliyor...
Valentino Rossi Kaza Yaptı, Hastaneye Kaldırıldı!
Gittigidiyor En İyi İşverenler Arasında İkinci Oldu
Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün Hakim Ve Savcılar İncelendi
Çukurca'da Hain Tuzak; 1 Şehit, 2 Yaralı
Galaxy S8 Active'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Xiaomi Mi 6 Seramik Versiyonu Satışta!
Red Dead Redemption 2 Yeni Tarih Açıklandı
Amd Ryzen Serisi Yükselişe Geçti
Yazılım Güncellemeleri Neden Önemli?

emre mor adım adım türkiye'ye geliyor...

EMRE MOR ADIM ADIM TÜRKİYE'YE GELİYOR...

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki oyunculardan olan Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor Fenerbahçe'ye çok yakın gözüküyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 11:15
Puan Ver : Emre Mor Adım Adım Türkiye'ye Geliyor...(10/10)9


Sarı Lacivertliler'in bu transferi gerçekleştirmesi için belli olmayan durum ise bunun hagi yolla gerçekleşeceği. Milli oyuncuya önemli bir yatırım yapan Dortmund, Emre'yi kiralamanın yanı sıra yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle satmayı da düşünüyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emre  Mor  Adım  Adım  Türkiye  Ye  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER