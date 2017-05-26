

Sarı Lacivertliler'in bu transferi gerçekleştirmesi için belli olmayan durum ise bunun hagi yolla gerçekleşeceği. Milli oyuncuya önemli bir yatırım yapan Dortmund, Emre'yi kiralamanın yanı sıra yaşattığı hayal kırıklığı sebebiyle satmayı da düşünüyor.







kaynak:sabah