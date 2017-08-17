EMRE KINAY'IN KIZI DURU'NUN YAŞINDAN BÜYÜK GÖSTERMESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru 13 yaşına girdi. Duru'nun 13 yaşında olmasına rağmen annesinin boyuna gelmesi ve olduğundan büyük göstermesi dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye'nin tanıdığı bebeklerden Duru, ünlü oyuncu Emre Kınay ve Emine Ün'ün biricik kızları. Duru şimdi 13 yaşına girdi. Yaşından büyük göstermesi herkesin dikkatini çekti.
ANNESİNİN KOPYASI
Eski manken Emine Ün, 2009'da boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru büyüdü, serpildi. Bodrum'da anne kız tatil yaparken birlikte fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Duru, annesinin kopyası gibiydi.
Kaynak: haberinburada
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