Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

Emre Kınay'ın Kızı Duru'nun Yaşından Büyük Göstermesi Dikkatlerden Kaçmadı

EMRE KINAY'IN KIZI DURU'NUN YAŞINDAN BÜYÜK GÖSTERMESİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızları Duru 13 yaşına girdi. Duru'nun 13 yaşında olmasına rağmen annesinin boyuna gelmesi ve olduğundan büyük göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 09:50
Puan Ver : Emre Kınay'ın Kızı Duru'nun Yaşından Büyük Göstermesi Dikkatlerden Kaçmadı(8/10)4

Türkiye'nin tanıdığı bebeklerden Duru, ünlü oyuncu Emre Kınay ve Emine Ün'ün biricik kızları. Duru şimdi 13 yaşına girdi. Yaşından büyük göstermesi herkesin dikkatini çekti.

ANNESİNİN KOPYASI

Eski manken Emine Ün, 2009'da boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru büyüdü, serpildi. Bodrum'da anne kız tatil yaparken birlikte fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. Duru, annesinin kopyası gibiydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Emre  Kınay  In  Kızı  Duru  Nun  Yaşından  Büyük  Göstermesi  Dikkatlerden  Kaçmadı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER