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emre kınay'a şantaj, tam 1 milyon tl istediler

EMRE KINAY'A ŞANTAJ, TAM 1 MİLYON TL İSTEDİLER

Emre Kınay'a hacker şoku! Hackerlar, ünlü oyuncunun özel fotoğraf, video ve konuşmalarını ele geçirdi ve bunları sosyal medyada yayınlamakla tehdit edip oyuncudan 1 milyon lira istedi. Bunun üzerine Kınay, soluğu savcılıkta aldı.

Tarih : 28 Kasım 2016, 09:35
Puan Ver : Emre Kınay'a Şantaj, Tam 1 Milyon Tl İstediler(9/10)8


ŞÜPHELİ 5 KİŞİ

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Kınay, savcılığa verdiği dilekçede şantaja maruz kaldığını belirtip şikayetçi oldu. Oyuncunun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Kınay'ın sosyal medya hesaplarını ele geçiren beş şüpheli tespit edildi.





BABASI İCRALIK OLDU 79 BİN 500 LİRA

Oyuncu Gizem Karaca, babasının şirket borcu yüzünden zor günler geçiriyor. Cüneyt Karaca, sahibi olduğu CMG adlı şirkete ait 79 bin 500 liralık borcu ödemediği için icralık oldu. Karaca Ailesi için haciz işlemleri başlatıldı.



EVDEN TAŞINDI

İstanbul İcra Dairesi yetkilileri, önceki gün Karaca Ailesi'nin Esenyurt'taki evine gitti. Ancak ailenin bir süre önce evden taşındığı ortaya çıktı. Haciz işlemi için Hadımköy'deki firmaya gidileceği öğrenildi.



 



kaynak:hürriyet








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