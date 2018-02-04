EMRE ÇOLAK'IN HOCASI KOVULDU
İspanya'da Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdi.
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdiğini açıkladı.
Deportivo La Coruna Kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İspanyol teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.
DAHA ÖNCE B TAKIMINI ÇALIŞTIRIYORDU
Ekim ayında Deportivo La Coruna'nın başına geçen Parralo, daha önce İspanyol ekibinin B takımını çalıştırıyordu.
Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği İspanya temsilcisi, La Liga'da 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar