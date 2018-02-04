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Emre Çolak'ın hocası kovuldu

EMRE ÇOLAK'IN HOCASI KOVULDU

İspanya'da Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdi.

Tarih : 04 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Emre Çolak'ın Hocası Kovuldu(7/10)3

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Deportivo La Coruna, teknik direktör Cristobal Parralo'nun görevine son verdiğini açıkladı.

Deportivo La Coruna Kulübünden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki İspanyol teknik adamla yolların ayrıldığı bildirildi.

DAHA ÖNCE B TAKIMINI ÇALIŞTIRIYORDU

Ekim ayında Deportivo La Coruna'nın başına geçen Parralo, daha önce İspanyol ekibinin B takımını çalıştırıyordu.

Milli futbolcu Emre Çolak'ın da forma giydiği İspanya temsilcisi, La Liga'da 17 puanla 18. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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