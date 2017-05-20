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emre çolak: la liga'da bu sezon en üzüldüğüm an...

EMRE ÇOLAK: LA LİGA'DA BU SEZON EN ÜZÜLDÜĞÜM AN...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, "Galatasaray'daki genç Emre, Deportivo'da olgun Emre oldu." dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2017, 16:05
Puan Ver : Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...(9/10)11


La Liga'nın bitimine bir maç kala ligde kalmayı garantileyen takımının sorunlu bir yıl geçirmesine rağmen bireysel olarak başarılı bir sezonu geride bıraktığını söyleyen Emre, "Deportivo'daki ilk sezonum hiç beklemediğim kadar güzel geçti." şeklinde konuştu.



İlk defa Galatasaray'dan başka takımda oynadığını, uyum ve dil sorunu gibi bazı zorluklar yaşadığını anlatan Emre, "Açıkçası buraya gelirken hiç bu kadar forma şansı bulacağımı beklemiyordum. Oynadığım maçların yarısında bile forma giysem, ilk sezon olmasından dolayı benim için kardır diye düşünüyordum ama her şey beklediğimden daha olumlu gelişti. En çok dil konusunda zorlandım ama şu anda her şeye tamamen alıştım." değerlendirmesini yaptı.



Galatasaray'daki ile Deportivo'daki Emre arasında önemli farklar olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Galatasaray'da sürekli genç Emre olarak anılıyordum. Oynamasa da olur gözüyle bakıyorlardı ama artık burada daha olgun, daha tecrübeli, takım için daha önemli pozisyonda olan bir Emre var. Galatasaray'daki genç Emre, Deportivo'da olgun Emre oldu." görüşünü savundu.



Kariyerindeki ilk kafa golünü İspanyol ekibinde attığını belirten Emre, 31 Ocak'ta Valencia'yı ağırladıkları maçta attığı kafa golünü ve 11 Şubat'ta deplasmanda Athletic Bilbao'ya attığı golü kendisi açısından "bu sezonun unutulmazları" olarak gösterdi. Emre, Celta Vigo ile yaptıkları her iki derbi maçta da forma giyememiş olmasını ise "en üzüldüğüm anlar" diye ifade etti. Gelecek sezon Deportivo forması giymeye devam edeceğini söyleyen Emre, "Alışma dönemi artık geride kaldı. Gelecek sezon hedefim daha çok gol atmak ve takımın daha üst sıralara çıkmasına yardımcı olmak." dedi.



 



kaynak:sabah








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