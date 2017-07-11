EMRE ÇOLAK, KENDİSİ ADINA YAPILAN GRAFİTİYİ GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İspanyol ekibi Deportivo'da forma giyen Emre Çolak, tatilini geçirdiği Esenler'de kendi adına yapılmış grafitiyi görünce gözyaşlarını tutamadı.
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen Emre Çolak tatilinin son gününü doğup büyüdüğü semt olan Esenler'de geçirdi. Burada bir halı saha organizasyonuna katılan Emre duygusal anlar yaşadı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Organizasyon öncesi Emre Çolak, adına yapılan grafiti duvarı ilk defa görünce gözyaşlarını tutamadı. Halı sahada kısa süre futbol da oynayan yıldız futbolcu attığı gollerle büyük alkış aldı.
BAŞKA TAKIMA TRANSFER OLABİLİR
Bu arada, Deportivo ile harika bir sezon geçiren Emre Çolak'ın yeni sezonda başka bir La Liga ekibine transfer olması hala gündemde.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Borsa İstanbul 102 Bin Seviyesini Aştı
- Yüzme Bilmeyen Gencin Cesareti Hayat Kurtardı! O Günden Beri Kardeşler
- Ziyaretçi Akınına Uğrayan Taş Hikayesi Tüyler Ürpertiyor
- Tarihi Kazıda Şaşırtan Görüntü Kara Yılanların “Aşk Dansı“
- Ösym'den Lys Sonuçları İçin Heyecanlandıran Duyuru! Bugün Saat Kaçta Açıklanacak?
EKONOMİ HABERLERİ
- Avrasya Tüneli'ne Kore'den '2017 Yılın Yapısı Ödülü'
- Antalya'da Sıcaklardan Kurtulmak İsteyen Tatilciler Sahilde Sabahlıyor
- Fitch Ratings, Enerjisa'nın Notunu Aa Olarak Açıkladı
- Sürücüler Dikkat! Trafik Sigortasında Yeni Model Yürürlüğe Girdi
- Karadenizli Turizmci Körfez'den Gelen Turisti Kaybetme Endişesi Yaşıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bbc Canlı Yayınında Feci Kaza! Otobüsün Altında Kalan Adam Böyle Görüntülendi
- Alman Medyasında Ezber Bozan Belgesel: Gülen Cemaati Devleti Ele Geçirmeye Çalıştı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'srebrenitsa Katliamı' Mesajı
- Fotoğraflarla Deaş Sonrası Musul: Bir Yanda Sevinç, Bir Yanda Yıkım
- Yeni Zelanda'da 6.6 Büyüklüğünde Deprem
Bu Haberle İlgili Yorumlar