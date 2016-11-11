EMRE ÇOLAK GALATASARAY'I İCRAYA VERDİ
Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra La Liga takımlarından Deportivo'nun yolunu tutan Emre Çolak, Cimbom'da kalan parasını alamayınca hukuksal haklarını kullanma kararı aldı.
Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 1.5 milyon TL'ye oynayan Emre Çolak'a, geçtiğimiz sezon
alacaklarının büyük bir bölümü için senet veren Özbek yönetiminin, Deportivo'ya transfer
olduktan sonra hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıktı.
Kendisi dışındaki futbolculara ödeme yapıldığını duyan 25 yaşındaki oyuncu ise uzun süre hak
etmiş olduğu paranın kendisine ödenmesini bekledi ancak sonuç alamayınca menajerinin de
önerisiyle senetleri avukatına vererek gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi. Avukatı
aracılığıyla icra yoluna başvuran başarılı orta sahanın, yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan
ücretini bu yolla aldığı öğrenildi.
kaynak:fanatik
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