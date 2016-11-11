

Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 1.5 milyon TL'ye oynayan Emre Çolak'a, geçtiğimiz sezon







alacaklarının büyük bir bölümü için senet veren Özbek yönetiminin, Deportivo'ya transfer







olduktan sonra hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıktı.







Kendisi dışındaki futbolculara ödeme yapıldığını duyan 25 yaşındaki oyuncu ise uzun süre hak







etmiş olduğu paranın kendisine ödenmesini bekledi ancak sonuç alamayınca menajerinin de







önerisiyle senetleri avukatına vererek gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi. Avukatı







aracılığıyla icra yoluna başvuran başarılı orta sahanın, yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan







ücretini bu yolla aldığı öğrenildi.







kaynak:fanatik