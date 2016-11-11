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emre çolak galatasaray'ı icraya verdi

EMRE ÇOLAK GALATASARAY'I İCRAYA VERDİ

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra La Liga takımlarından Deportivo'nun yolunu tutan Emre Çolak, Cimbom'da kalan parasını alamayınca hukuksal haklarını kullanma kararı aldı.

Tarih : 11 Kasım 2016, 09:59
Puan Ver : Emre Çolak Galatasaray'ı İcraya Verdi(5/10)5


Galatasaray'daki son sezonunda yıllık 1.5 milyon TL'ye oynayan Emre Çolak'a, geçtiğimiz sezon



alacaklarının büyük bir bölümü için senet veren Özbek yönetiminin, Deportivo'ya transfer



olduktan sonra hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıktı.



Kendisi dışındaki futbolculara ödeme yapıldığını duyan 25 yaşındaki oyuncu ise uzun süre hak



etmiş olduğu paranın kendisine ödenmesini bekledi ancak sonuç alamayınca menajerinin de



önerisiyle senetleri avukatına vererek gerekli işlemlerin başlatılmasını istedi. Avukatı



aracılığıyla icra yoluna başvuran başarılı orta sahanın, yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan



ücretini bu yolla aldığı öğrenildi.



 



kaynak:fanatik








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