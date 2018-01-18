EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇELİ TEKMELİĞİ OLDUĞU FOTOĞRAF, MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe logolu tekmeliği olduğu görülen fotoğraf maçın önüne geçti. Emre, maç sonu fotoğrafın montaj olduğunu açıkladı.
Medipol Başakşehir ile Giresunspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçında Başakşehir maçı 2-1 kazanmasına rağmen ilk maçta 3-1 mağlup olduğu için kupaya veda etti. Maçın önüne geçen olay ise bambaşkaydı...
Başakşehir'in Türkiye Kupası son 16 turunda Giresunspor'a elendiği karşılaşmada ilginç bir görüntü tartışma çıkardı.
FENERBAHÇE LOGOLU TEKMELİK YALAN ÇIKTI
Tecrübeli futbolcu ikinci yarısında oyuna dahil olduğu karşılaşmada tekmeliklerinde Fenerbahçe logosu olduğu görülen bir fotoğrafın yayınlanması sosyal medyada tepkilere neden oldu..
Bu kare için açıklama yapan Belözoğlu iddiaları yalanlayarak fotoğraf hakkında "Doğru değil bende Osmanlı tuğrası var" dedi.
İşte görüntünün orijinal hali...
Kaynak: haberinburada
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