O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATMASI BEKLENİYOR


EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR'E İMZA ATMASI BEKLENİYOR
Tarih : 28 Haziran 2015, 14:15
Puan Ver : Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'e İmza Atması Bekleniyor(9/10)8


Fenerbahçe'de ayrılık vakti... Kariyerine Sarı-Lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği bir süredir merak konusu olan Emre Belözoğlu, 6.5 sezondur formasını giydiği Kanarya'dan ayrıldı. Haberi ise Fenerbahçe'nin sezon başında anlaşma sağladığı Sportif Direktör Giuliano Terraneo verdi. Dün, A.Paranaense'den transfer edilen Brezilyalı golcü Fernandao'nun imza töreninde konuşan Terraneo, “Emre ile ilgili herhangi pozitif rapor yok, eğer böyle olsaydı bir sözleşme yenileme teklifi yapılırdı” diye konuştu. İtalyan futbol adamı, 35 yaşındaki takım kaptanıyla yolların ayrıldığını bizzat kendisi açıklamış oldu.



TERRANEO: HAYAT DEVAM EDİYOR

Terraneo şöyle devam etti: “Emre ile ilgili çok şey söyleniyor, Emre'yi Inter'e transfer eden benim. Emre'yi ilk transfer ettiğimiz zaman Türkiye ile ilk bağlantım olmuştu, bugün de Türkiye'ye geldim ve yine Emre ile ilgili bir soruyla karşılaştım. Sadece Emre ile ilgili konuşmak sözleşmesi sona eren diğer oyunculara da haksızlık olur. Hayat devam ediyor. Söylediklerim anlaşıldıysa anlaşılmıştır, anlaşılmamışsa anlaşılmamıştır.”



ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

F.Bahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Hayırlısı olsun. Bana, benimle görüşeceklerini söylemişlerdi. Ben de bu nedenle hiçbir takımla temas kurmadım. F.Bahçe benim için çok farklı bir kulüptü. Ancak Terraneo'yu ben de dinledim. Bu durum karşısında yapacak bir şey yok. F.Bahçe takımına başarılar dilerim. Bu zamana kadar gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim.”








Etiketler: Emre  Belözoğlu  Nun  Başakşehir  E  İmza  Atması  Bekleniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER