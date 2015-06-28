

Fenerbahçe'de ayrılık vakti... Kariyerine Sarı-Lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği bir süredir merak konusu olan Emre Belözoğlu, 6.5 sezondur formasını giydiği Kanarya'dan ayrıldı. Haberi ise Fenerbahçe'nin sezon başında anlaşma sağladığı Sportif Direktör Giuliano Terraneo verdi. Dün, A.Paranaense'den transfer edilen Brezilyalı golcü Fernandao'nun imza töreninde konuşan Terraneo, “Emre ile ilgili herhangi pozitif rapor yok, eğer böyle olsaydı bir sözleşme yenileme teklifi yapılırdı” diye konuştu. İtalyan futbol adamı, 35 yaşındaki takım kaptanıyla yolların ayrıldığını bizzat kendisi açıklamış oldu.







TERRANEO: HAYAT DEVAM EDİYOR



Terraneo şöyle devam etti: “Emre ile ilgili çok şey söyleniyor, Emre'yi Inter'e transfer eden benim. Emre'yi ilk transfer ettiğimiz zaman Türkiye ile ilk bağlantım olmuştu, bugün de Türkiye'ye geldim ve yine Emre ile ilgili bir soruyla karşılaştım. Sadece Emre ile ilgili konuşmak sözleşmesi sona eren diğer oyunculara da haksızlık olur. Hayat devam ediyor. Söylediklerim anlaşıldıysa anlaşılmıştır, anlaşılmamışsa anlaşılmamıştır.”







ŞAŞKINLIĞA UĞRADI



F.Bahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Hayırlısı olsun. Bana, benimle görüşeceklerini söylemişlerdi. Ben de bu nedenle hiçbir takımla temas kurmadım. F.Bahçe benim için çok farklı bir kulüptü. Ancak Terraneo'yu ben de dinledim. Bu durum karşısında yapacak bir şey yok. F.Bahçe takımına başarılar dilerim. Bu zamana kadar gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim.”