Cisco Geleceğin Fabrikası İçin Düğmeye Bastı
Apple Ve Nokia Anlaşmaya Vardı
Dünya Genelinde Telefon Satışları Ne Durumda?
Huawei Honor 6A Resmen Duyuruldu
Project Scorpio Çıkış Tarihi Açıklandı
Qualcomm, 1 Milyondan Fazla Çip İle Iot Dünyasını Büyütüyor
Televizyonların Evrimi
Wannacry 'a Karşı Güvende Misiniz?
Proje Konutlarda ‘Kendi Elektriğini Kendin Üret' Dönemi
Microsoft Xbox Hesaplarını Hackleyen Şirketin Peşine Düştü
Tekken 7 Pc Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Psn Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Belli Oldu
Moto G5S'in Görüntüleri Sızdırıldı
Galaxy Wide 2 Resmen Tanıtıldı
İphone Se, İphone 7'yi Geride Bıraktı
Microsoft Surface Pro Tanıtıldı
Ramazanda Et Fiyatlarında Artış Olmayacak
Otomotivde Dev Ortaklık!
Emre Belözoğlu'ndan 'çete' Açıklaması
Hande Yener'in Genç Kayınvalidesi

emre belözoğlu'ndan 'çete' açıklaması

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 'ÇETE' AÇIKLAMASI

Kaçakçılık soruşturması kapsamında dün bilgisine başvurulan Emre Belözoğlu, bu sabah konuya dair açıklamalarda bulundu.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:29
Puan Ver : Emre Belözoğlu'ndan 'çete' Açıklaması(6/10)6






Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, araba kaçakçılığı çetesine yönelik yapılan operasyon kapsamında bilgisine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına gitmişti. Belözoğlu, olayın ardından TRT Spor'da yaşananları anlattı:



"Dün sosyal medya yankılanıyor. Bizi hemen yerin dibine sokuyorlar. Bir kaçakçılık operasyonunda ne müşteki ne tanık hiçbir sıfatta değil, sadece bilgime başvuruldu. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu'nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur. Sporcular üstün zekaya sahiptirler. Araştırmadan bir şey satın almayız. Kaçakçılık çetesiyle görüşmüşlüğümüz, bir bağımızın olduğu konusunda hiçbir gerçeklik payı yoktur. Galeriden bir araba alıyorsunuz, galeriye gittiğiniz zaman 3. sahibi oluyorsunuz."

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emre  Belözoğlu  Ndan    Çete    Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER