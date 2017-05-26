EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 'ÇETE' AÇIKLAMASI
Kaçakçılık soruşturması kapsamında dün bilgisine başvurulan Emre Belözoğlu, bu sabah konuya dair açıklamalarda bulundu.
Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, araba kaçakçılığı çetesine yönelik yapılan operasyon kapsamında bilgisine başvurulmak üzere Jandarma Komutanlığına gitmişti. Belözoğlu, olayın ardından TRT Spor'da yaşananları anlattı:
"Dün sosyal medya yankılanıyor. Bizi hemen yerin dibine sokuyorlar. Bir kaçakçılık operasyonunda ne müşteki ne tanık hiçbir sıfatta değil, sadece bilgime başvuruldu. Ayrıca Ozan Tufan, Volkan Şen ve Tayfur Havutçu'nun da bu kaçakçılık çetesiyle bağlantısı yoktur. Sporcular üstün zekaya sahiptirler. Araştırmadan bir şey satın almayız. Kaçakçılık çetesiyle görüşmüşlüğümüz, bir bağımızın olduğu konusunda hiçbir gerçeklik payı yoktur. Galeriden bir araba alıyorsunuz, galeriye gittiğiniz zaman 3. sahibi oluyorsunuz."
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar