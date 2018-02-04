EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ANLAMLI HAREKET!
Konyaspor'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maça Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor- Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu'nun kol bandı dikkati çekti.
BÜYÜK TAKTİR TOPLADI
Tecrübeli futbolcu, Afrin'de savaşan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla sahaya Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.
Emre Belözoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.
Kaynak: haberinburada
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