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Emre Belözoğlu'ndan anlamlı hareket!

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ANLAMLI HAREKET!

Konyaspor'a konuk olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maça Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Emre Belözoğlu'ndan Anlamlı Hareket!(9/10)5

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor- Başakşehir maçı öncesi turuncu-lacivertli ekipte kaptan Emre Belözoğlu'nun kol bandı dikkati çekti.

BÜYÜK TAKTİR TOPLADI

Tecrübeli futbolcu, Afrin'de savaşan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla sahaya Türk Hava Kuvvetleri personelinin taktığı kol bandı ile çıktı.

Emre Belözoğlu'nun bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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