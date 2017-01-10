

Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu, bugünlere gelmesinde en büyük vesilenin Galatasaray camiası olduğunu söyledi.



Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Deneyimli futbolcu, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de forma giymesiyle ilgili, "Çocukluğumda ailem Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısında yetiştim. Galatasaray altyapısında çok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. İlk profesyonel hayatıma Galatasaray'da başladım. Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray camiasıdır. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bu fazla gündeme gelmese de Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından önemli bulunmasa da bunu samimice söylüyorum ama bu çocukluğumda Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah