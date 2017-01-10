Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı

emre belözoğlu'dan galatasaray itirafı!

EMRE BELÖZOĞLU'DAN GALATASARAY İTİRAFI!

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu çok önemli açıklamalarda bulundu.

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:28
Puan Ver : Emre Belözoğlu'dan Galatasaray İtirafı!(10/10)11


Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu, bugünlere gelmesinde en büyük vesilenin Galatasaray camiası olduğunu söyledi.



Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Deneyimli futbolcu, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'de forma giymesiyle ilgili, "Çocukluğumda ailem Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısında yetiştim. Galatasaray altyapısında çok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. İlk profesyonel hayatıma Galatasaray'da başladım. Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray camiasıdır. Bunu hiçbir zaman inkar etmedim. Bu fazla gündeme gelmese de Galatasaray camiası ve taraftarı tarafından önemli bulunmasa da bunu samimice söylüyorum ama bu çocukluğumda Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Emre  Belözoğlu  Dan  Galatasaray  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER