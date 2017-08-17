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Emre Belözoğlu: Milli Takım'a Çağırılırsam Giderim

EMRE BELÖZOĞLU: MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILIRSAM GİDERİM

Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'ya 2-1 yenilen Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Milli Takım'a vurgu yaparak, "Eğer bana ihtiyaç duyulursa, elimden geleni yaparım." dedi.

Tarih : 17 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Emre Belözoğlu: Milli Takım'a Çağırılırsam Giderim(7/10)3

Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Sevilla'ya 2-1 mağlup olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Sevilla'nın gücüne vurgu yapan Emre Belözoğlu, "Sevilla, İspanya'da Barcelona'dan sonra en çok topa hakim olan takım. Geldiler ve attılar. Bu seviyeler hata kaldırmıyor. Bu tarz takımları koşturduğunuzda, oyuna hakim olursunuz. Bu takımlar koşmayı sevmezler." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞIRILIRSAM MİLLİ TAKIM'A GİDERİM"

Milli takıma tekrar oynama ihtimalini değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Çağrılmadığım dönemlerde de bu konuların çok tartışılmasını istemedim. Bize ne zaman ihtiyaç duyulursa, bu bir milli meseledir. Söz konusu milli forma olduğunda, bizim için başka bir şey yoktur. Buna layık görülürsem elimden geleni yaparım." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, "Geç olgunlaştım. Geçmişte bazı hatalar da yaptım. Evlendikten sonra daha olgunlaştım. Hayatımı ailemle ve buradaki insanlarla geçiriyorum. Bir futbolcu kendine iyi bakarsa futbol oynama sürelerinin uzadığını düşünüyorum. 1 sene daha futbol oynamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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