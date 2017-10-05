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Emre Belözoğlu, İzlanda Maçında Oynarsa En Fazla Milli Olan 5. Futbolcu Olacak

EMRE BELÖZOĞLU, İZLANDA MAÇINDA OYNARSA EN FAZLA MİLLİ OLAN 5. FUTBOLCU OLACAK

A Milli Takım formasını 94 kez giyen Emre Belözoğlu, İzlanda maçında sahaya çıkarsa Tugay Kerimoğlu'nu geçerek en fazla milli olan 5. futbolcu olacak.

Tarih : 05 Ekim 2017, 14:40
Puan Ver : Emre Belözoğlu, İzlanda Maçında Oynarsa En Fazla Milli Olan 5. Futbolcu Olacak(7/10)3

Emre Belözoğlu, Türkiye'nin 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın İzlanda ile oynayacağı mücadelede görev alması halinde, 94 kez ay-yıldızlı formayı giyen Tugay Kerimoğlu'nu geride bırakacak.

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna çağrılarak 3 yıl aradan sonra milli formayı giyen deneyimli futbolcu, Ukrayna karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak, "A Milli formayı en fazla giyen futbolcular" sıralamasında 5. basamakta yer alan Tugay Kerimoğlu'nu yakalamıştı.

Ukrayna maçından önce son olarak 2014'ün ağustos ayında milli takıma çağrılan Emre, Hırvatistan karşısında ise forma şansı bulamamıştı.

İLK KEZ TUGAY KERİMOĞLU'NUN YERİNE OYUNA GİRDİ

Emre Belözoğlu, 23 Şubat 2000 tarihinde Norveç ile oynanan özel maçta Tugay Kerimoğlu'nun yerine 72. dakikada oyuna girerek ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.

Emre, İzlanda karşısında forma giymesi halinde 95 kezle Tugay Kerimoğlu'nu geçmiş olacak.

EN FAZLA FORMA GİYEN 5. OYUNCU

Deneyimli futbolcu, 95. maçına çıkması halinde, A Milli Takım formasını en fazla giyen tarihteki 5. oyuncu unvanının da tek başına sahibi olacak.

Dalya demesine sayılı maçlar kalan Emre Belözoğlu'nun bir basamak önünde 99 maça çıkan Arda Turan bulunuyor. Bu sıralamada zirvenin sahibi ise 120 maça çıkan Rüştü Reçber.

94 MAÇTA 9 GOL

Emre Belözoğlu, bugüne kadar 94 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu, A Milli Takım'da ilk golünü 2002 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında 2 Eylül 2000'de Moldova ile oynanan maçta attı. Bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre, Türkiye'nin 2-0 kazandığı maçın ilk golünü filelere göndermişti.

37 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı forma ile son golünü ise 11 Eylül 2012'de Estonya ile oynanan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında atmıştı.

Emre, A Milli Takım forması ile en fazla gol atan oyuncular sıralamasında da 13. basamakta yer alıyor.

EMRE BELÖZOĞLU İLE 41 GALİBİYET

Emre Belözoğlu, 58'i resmi, 36'sı özel 94 maçta, ay-yıldızlı formayı giydi.

Türkiye, deneyimli futbolcunun görev aldığı 94 karşılaşmada, 41 galibiyet, 30 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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