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Emre Belözoğlu çıldırdı! Hakeme küfür etti, oyundan atıldı

EMRE BELÖZOĞLU ÇILDIRDI! HAKEME KÜFÜR ETTİ, OYUNDAN ATILDI

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında maçın hakemi Halis Özkahya'ya küfür eden Emre Belözoğlu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : Emre Belözoğlu Çıldırdı! Hakeme Küfür Etti, Oyundan Atıldı(7/10)3

Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça kırmızı kart gören Emre Belözoğlu damga vurdu.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir, Konya deplasmanına konuk oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin berabere kaldığı haftada Başakşehir de modaya uydu. Maçın son dakikaları ise nefes kesti. 90+2'de Skubic'in kafa golüyle Konyaspor beraberliği yakaladı.

HALİS ÖZKAHYA'YA KÜFÜR ETTİ

Karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala Emre Belözoğlu hakeme itirazdan sarı kart gördü, kararın ardından Halis Özkahya'ya eliyle tepki göstererek küfür eden kaptan, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Tecrübeli futbolcu böylece haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü. Emre'nin hakeme küfür ederek atılması sosyal medyada da gündem oldu. Twitter'da Emre'nin küfür ettiği anları paylaşanlar, 1 maçtan daha fazla ceza alması gerektiği fikrinde birleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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