

Sanatçı Emre Aydın'ın yazıp yönettiği korku-gerilim türündeki sinema filmi Cinni : Uyanış'ın özel gösterimi geçtiğimiz akşam akşam İstanbul City's Cinemaximum'da yapıldı. Filmin Başrollerini Eda Köksal, Merve Özçubukçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Birgül Kenarcı, Adem Köksal ve Yiğit Aydın'ın üstlendiği film, izleyenler tarafından çok beğenildi. Çekimleri Çatalca'da 1 ayda tamamlanan Cinni : Uyanış, gerçek bir olaydan esinlenilerek senaryolaştırılmış. 80'li yılların başında Antalya Kır Cami Mahallesi'nde cinlerin musallat olduğu söylenen, yıkılıp yerine bir apartman yapılan ve hala kimsenin boş bulunan evle ilgili hikayeyi anlatıyor. Filmdeki azı karakterlerin isimleri, yaşları ve cinsiyetleri yasal sorumluluk gereği değiştirilmiş.







Rock müziğin efsane ismi Emre Aydın, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirerek kendisinin yazıp yönettiği gerilim filmi Cinni : Uyanış 'ı bugün vizyona sokacak.



