Rock müziğin sevilen ismi Emre Aydın, uzun süredir aşk yaşadığı İç Mimar nişanlısı Eda Köksal ile Ordu'da gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Aydın'ın yanı sıra Gökhan Tepe ve oyuncu Berk Oktay da dün akşam evlenen ünlü isimlerden...



Ordulu olan Eda Köksal'ın memleketinde nikahları kıyılan çift, Emre Aydın'ın memleketi Antalya' da daha sonrasında da 9 Eylül'de İstanbul Şile'de arkadaşları için düğün yapacak.