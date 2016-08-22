EMRE AYDIN İLE EDA KÖKSAL DÜNYAEVİNE GİRDİ
Rock müziğin sevilen ismi Emre Aydın, uzun süredir aşk yaşadığı İç Mimar nişanlısı Eda Köksal ile Ordu'da gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Aydın'ın yanı sıra Gökhan Tepe ve oyuncu Berk Oktay da dün akşam evlenen ünlü isimlerden...
Ordulu olan Eda Köksal'ın memleketinde nikahları kıyılan çift, Emre Aydın'ın memleketi Antalya' da daha sonrasında da 9 Eylül'de İstanbul Şile'de arkadaşları için düğün yapacak.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar