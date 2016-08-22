O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

emre aydın ile eda köksal dünyaevine girdi

EMRE AYDIN İLE EDA KÖKSAL DÜNYAEVİNE GİRDİ

Rock müziğin sevilen ismi Emre Aydın, uzun süredir aşk yaşadığı İç Mimar nişanlısı Eda Köksal ile Ordu'da gerçekleşen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Aydın'ın yanı sıra Gökhan Tepe ve oyuncu Berk Oktay da dün akşam evlenen ünlü isimlerden...

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:14
Puan Ver : Emre Aydın İle Eda Köksal Dünyaevine Girdi(0/10)


Ordulu olan Eda Köksal'ın memleketinde nikahları kıyılan çift, Emre Aydın'ın memleketi Antalya' da daha sonrasında da 9 Eylül'de İstanbul Şile'de arkadaşları için düğün yapacak.








Etiketler: Emre  Aydın  İle  Eda  Köksal  Dünyaevine  Girdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER