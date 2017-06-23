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emre altuğ'dan çağla şikel itirafları

EMRE ALTUĞ'DAN ÇAĞLA ŞİKEL İTİRAFLARI

Star TV'de ekrana gelen Duymayan Kalmasın programına konuk olan şarkıcı Emre Altuğ, iş ve özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. İşte ünlü şarkıcının açıklamaları:

Tarih : 23 Haziran 2017, 16:43
Puan Ver : Emre Altuğ'dan Çağla Şikel İtirafları(6/10)6




  • Çağla ile ayrılmak istemedik. Ancak hayat bizi oraya götürdü.




  • Evlendikten sonra hiçbir şey yapmadım. Sektörden kendimi geri çektim. İkimiz de çocuk istiyorduk. Hemen çocuk yaptık. Çağla hayal ettiğimin ötesinde bir anne oldu.



  • Instagram'dan hala mesaj atanlar var. Bizi Çağla ile birleştirme konusunda, vazgeçsinler...




  • Boşanmaya birlikte karar verdik. Hiç kavga etmedik. Tartışmalarımız elbette oldu. Bir takım şeyler ayrılmaya başladı zamanla... 10 sene az bir zaman değil.


    EVE HIRSIZ GİRMEYE ÇALIŞMIŞ ÇAĞLA'YA SÖYLEMEDİM'





  • Çağla ile bir sokağın iki ucunda oturuyoruz. Ben çocukları bırakamazdım. Geçen gün bir olay oldu, Çağla'nın haberi yoktu sonradan söyledim. Birisi kapıyı zorlamış hemen üst katta da bizim evin görevlisi kalıyor o camdan görmüş hırsızlar 'ne yapıyorsunuz' deyince kaçmış. Beni aradılar 2.5 dakika da oraya gittim, Çağla o anda uyuyormuş.




  • Kariyerimle ilgili Çağla'dan hiçbir zaman engelleme görmedim. Evcil olmaya karar verdim. Bir süre sonra beni rahatsız etti beni bu durum.



  • Babam ve annem de genç gösterirdi. Yaşlanmama konusunda genetik şansım var sanırım. Herkes beni şarkıcı olarak biliyor ama tiyatro mezunuyum.




  • Babam ve annem de genç gösterirdi. Yaşlanmama konusunda genetik şansım var sanırım. Herkes beni şarkıcı olarak biliyor ama tiyatro mezunuyum.



 



 



kaynak:mynet








Etiketler: Emre  Altuğ  Dan  Çağla  Şikel  İtirafları    haber

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