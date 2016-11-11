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emre altuğ'a sorulan soru çağla şıkel'i çok kızdırdı

EMRE ALTUĞ'A SORULAN SORU ÇAĞLA ŞIKEL'İ ÇOK KIZDIRDI

Emre Altuğ, önceki akşam bir arkadaşıyla Karaköy Sushico'daydı. Altuğ, geçtiğimiz günlerde 'Cici baba olmak hoşunuza gider mi?' şeklinde bir soruyla karşılaştığını söyleyip sitem etti.

Tarih : 11 Kasım 2016, 15:00
Puan Ver : Emre Altuğ'a Sorulan Soru Çağla Şıkel'i Çok Kızdırdı(5/10)6


"CİCİ BABA OLMAK HOŞUNUZA GİDER Mİ?"



Çağla Şıkel ise eski eşi Emre Altuğ'a böyle bir soru sorulduğunu öğrenince isyan etti. Şıkel "Çocuklarımın babasına gidip "Cici baba olmak hoşunuza gider mi" diye soran gazeteci arkadaşlar veya arkadaşlar! Ne hale geldiniz siz ya! " İşimiz bu bizim" kisvesi altında ne zamandan beri haddinizi aşmaya başladınız? Malzeme toplayabilmek adına insanları inciterek, damarlarına basarak belki de "üzerek" sormak mı! işiniz. Hayır bu sizin ahlaksızlığınız! Böyle bir soruyu çocuklarımın babasına sorma sebebiniz eğer benim açıklamalarım ise bundan sonra konuyla ilgili benden tek kelime duyamayacaksınız!!!" şeklinde tepki gösterdi.



"BU SORUYA KIZDIM VE ÜZÜLDÜM"



Altuğ ise gazetecilerin "Cici baba olmak hoşunuza gider mi?" sorusuna ""Gazetecilerle her zaman iyi geçindim ama ben alıngan biriyim. Bu soruya kızdım ve üzüldüm. Lütfen biraz daha anlayışlı olalım." cevabını vermişti.

 



 



kaynak:sabah








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