Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, hayranı olan lösemi hastası 12 yaşındaki çocuğa sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti.

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Emre Akbaba, hayranı olan lösemi hastası 12 yaşındaki çocuğa sürpriz bir ziyarette bulunarak imzalı formasını hediye etti. Emre Akbaba'yı karşında gören hayranı, hayalindeki futbolcuyu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı.

EMRAHCAN MAVİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Alanyasporlu Emre Akbaba, Ekim ayından bu yana lösemi tedavisi gören Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emrahcan Mavi'yi Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Hayranı olduğu futbolcuyu karşısında gören Emrahcan Mavi duygulanarak gözyaşlarını tutamadı. Milli futbolcu, gelecek hafta 10 yaşındaki kardeşi Betül Mavi'den kemik iliği nakli olacak Emrahcan Mavi'ye imzalı formasını hediye etti. Ziyarete Emrahcan Mavi'nin ilkokul öğretmeni Elif Hal ve Türk Ekonomi Bankası Mahmutlar Şubesi Operasyon Yöneticisi Zafer Öztürk de yer aldı.

"BUGÜN HASTANEDEN GÜZEL BİR HABER GELDİ"

Emrahcan Mavi'nin babası Mustafa Mavi, ziyaretten dolayı Emre Akbaba'ya teşekkür ederek, "Bugün hastaneden ilik nakli için güzel bir haber geldi. Akşam Antalya'ya götürerek oğlumu hastaneye yatıracağız. Aynı gün hayranı olduğu Emre Akbaba da sürpriz yaptı. Bizim için çok güzel bir gün oldu. Antrenmandan sonra dinlenme saatini bize ayıran Emre Akbaba'ya çok teşekkür ederim" dedi.

Emre Akbaba ise Emrahcan Mavi'nin biran önce sağlığına kavuşmasını dileyerek, en kısa zamanda bir maçını izlemeye davet etti.

Kaynak: haberinburada