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Emre affını istedi: Beni anlayın, dönemem

EMRE AFFINI İSTEDİ: BENİ ANLAYIN, DÖNEMEM

Başakşehirli Emre Belözoğlu, kendisini arayıp nabız yoklayan Aykut Kocaman'a "Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'ya sözüm var. Beni anlayın, dönemem." dedi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 16:00
Puan Ver : Emre Affını İstedi: Beni Anlayın, Dönemem(6/10)2

Fenerbahçe ile her transfer döneminde ismi anılan eski kaptan Emre Belözoğlu transfer iddialarına yanıt verdi.

"DÖNEMEM"

Sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye döneceği yolunda iddialar bulunan Emre Belözoğlu, son noktayı koydu. İlk yarının lideri Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre'nin, kendisini arayıp nabız yoklayan Teknik Direktör Aykut Kocaman'a, "F.Bahçe her zaman kalbimde. Ancak Göksel (Gümüşdağ) Başkan'a ve Abdullah Hoca'ya sözüm var. Beni anlayın, dönemem" dediği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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