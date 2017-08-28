EMRE ADI HİÇ ANILMAYAN İSPANYOL TAKIMINA GİTTİ
Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Emre Mor, La Liga ekibi Celta Vigo ile anlaştı. Kulübü Borussia Dortmund'un transfer görüşmesi yapmasına izin verdiği milli yıldız kariyerini İspanya'da sürdürecek.
Celta'nın bu transfer için 13 milyon Euro ödeyeceği, genç futbolcunun da La Liga ekibinden yıllık 2 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.
(Akşam)
Kaynak: haberinburada
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