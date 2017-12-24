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Emrah'tan cimri diyenlere tokat gibi hareket!

EMRAH'TAN CİMRİ DİYENLERE TOKAT GİBİ HAREKET!

Sanat camiasında "Cimri" olarak adlandırılan Emrah, yılbaşında Viyana'da sahne alması için teklif edilen 1 milyon 128 bin TL'yi ailesiyle bir arada olmak için reddetti.

Tarih : 24 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Emrah'tan Cimri Diyenlere Tokat Gibi Hareket!(9/10)5

Yılbaşı sahnesi için istenen astronomik ücretlerle dudak uçuklatan ünlü isimlerin aksine, uzun yıllardır teklifleri geri çeviren Emrah, geleneğini yine bozmadı.

1 MİLYONU ELİNİN TERSİYLE İTTİ

10 yılı aşkın süredir yılbaşında konser vermeyen şarkıcı, 2018'e girerken sahnede olması için gelen son teklifi de geri çevirdi. Şarkıcıya, Avusturya'nın başkenti Viyana'da özel bir şirketin düzenleyeceği yılbaşı kutlaması için teklif götürüldüğü öğrenildi. Bir gece için 250 bin Euro (1 milyon 128 bin TL) önerilen Emrah, yılbaşını ailesiyle baş başa kutlamak istediğini dile getirerek, astronomik teklifi kabul etmedi. 2014 yılında Sibel Kirer'le nikah masasına oturan şarkıcının, Elyasa adında bir oğlu, Eleysa isimli de bir kızı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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