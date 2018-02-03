EMRAH'A REDDETTİĞİ OĞLU SORULUNDA KÖPÜRDÜ: ADAM GİBİ SORU SORUN
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Emrah'a mirasından reddettiği oğlu Tayfun'la ilgili sorular yöneltilince "Adam gibi sorular sorun" diyerek çıkıştı.
Emrah önceki gün Etiler'deki Günaydın Restaurant'tan çıkarken muhabirler kendisine mirasından reddettiği oğlu Tayfun ile ilgili sorular yöneltti.
BİRDEN KÖPÜRDÜ
Bir anda sinirlenen Emrah "Adam gibi soru sorun. Adam gibi haber yapın" diye habercileri azarladı.
MİRASINDAN REDDETTİ, GÖRÜŞMÜYOR
Tayfun Erdoğan (27) Emrah'ın 1991'de evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldi. Emrah oğlunu DNA testi sonucu 1999'da kabul etti. 2013'te Tayfun'u mirasından reddetti, bir daha görüşmek istemedi.
İKİ ÇOCUĞU DAHA VAR
Haziran 2014'de Sibel Kirer ile evlenen Emrah'ın Elyasa (3) ve Eleysa (1) adlı iki çocuğu var. Emrah, Tayfun ile kardeşlerinin görüşmesini de istemiyor.
Emrah böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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