Önceki gün Etiler'de görüntülenen Emrah'a mirasından reddettiği oğlu Tayfun'la ilgili sorular yöneltilince "Adam gibi sorular sorun" diyerek çıkıştı.

Emrah önceki gün Etiler'deki Günaydın Restaurant'tan çıkarken muhabirler kendisine mirasından reddettiği oğlu Tayfun ile ilgili sorular yöneltti.

BİRDEN KÖPÜRDÜ

Bir anda sinirlenen Emrah "Adam gibi soru sorun. Adam gibi haber yapın" diye habercileri azarladı.

MİRASINDAN REDDETTİ, GÖRÜŞMÜYOR

Tayfun Erdoğan (27) Emrah'ın 1991'de evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldi. Emrah oğlunu DNA testi sonucu 1999'da kabul etti. 2013'te Tayfun'u mirasından reddetti, bir daha görüşmek istemedi.

İKİ ÇOCUĞU DAHA VAR

Haziran 2014'de Sibel Kirer ile evlenen Emrah'ın Elyasa (3) ve Eleysa (1) adlı iki çocuğu var. Emrah, Tayfun ile kardeşlerinin görüşmesini de istemiyor.

Emrah böyle görüntülendi;

Kaynak: haberinburada