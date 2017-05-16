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Emrah'a Oğlu Tayfun'dan Sitem Dolu Mesaj!
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emrah'a oğlu tayfun'dan sitem dolu mesaj!

EMRAH'A OĞLU TAYFUN'DAN SİTEM DOLU MESAJ!

Şimdilerde bir izdivaç programında boy gösteren Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabından babası Emrah Erdoğan hakkında sitem ve özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 17:16
Puan Ver : Emrah'a Oğlu Tayfun'dan Sitem Dolu Mesaj!(5/10)3


Tayfun Erdoğan, babası Emrah'ın oğlu Elyesa ile çektirdiği ve “Oğlumun uykusu gelmiş babasının kucağında uyuyakalmış Elyesam benim her şeyim” notuyla paylaştığı fotoğrafı kendi hesabına taşıdı.



27 yaşındaki Tayfun, bu fotoğrafla birlikte zor bir dönemden geçtiğini ve baba şefkatine ihtiyaç duyduğunu belirten ifadeler kullandı.



Şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın uzun süren mahkemelerden sonra tanıdığı ve bir dönem birlikte kamera karşısına geçtiği Tayfun, "Babama gittim. Babam beni kabul etmedi. Hemen ardından kardeşimle bir fotoğraf paylaştı. Canım yandı. Yaşım kaç olursa olsun, ben de babamın omzuna başımı yaslamak isterdim. Bu bir kıskançlık değil. Neticede o da benim kardeşim. Çok zor günler geçiriyorum. Çok mu şey istiyorum? Bilmiyorum" notunu yazdı.



 



kaynak:milliyet








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