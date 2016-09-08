EMRAH'A BİR KAMYON KOSTÜM GİTTİ!
Emrah'ın yenidizisinde giyeceği kıyafetler, önceki gün bir giyim firmasını tarafından kamyonla İstanbul'dan Nevşehir'e gönderildi.
ATV'de başlayacak NTC Medya imzalı aşk ve Mavi/Götür Beni Gittiğin Yere dizisinin Nevşehir'deki çekimleri için hazırlıklar başladı. Emrah'ın dizide giyeceği kıyafetler, önceki gün bir giyim firmasının yöneticisi olan arkadaşı SÜLEYMAN KAYA tarafından bir kamyonla İstanbul'dan Nevşehir'e gönderildi.
Kostüm yüklü kamyonda 120 takım elbise, 200 gömlek, 80 çift ayakkabı, kol düğmeleri, yelekler, çoraplar, kemerler ve aksesuvarlar vardı.
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