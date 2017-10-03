EMRAH SERBES'İN KAZA SONRASI GİTTİĞİ HASTANEDE, ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Bir baba ve kızının ölümüne neden olan Emrah Serbes'in kaza sonrası hastaneye gittiği ve yasal sınırın üzerinde alkollü çıktığı tespit edildi.
Yazar Emrah Serbes, 22 Eylül'de otomobil ile Bodrum'a giderken bir araca çarpmış, kaza sonrası Ayhan Özçelik ile kızı Zeynep ölmüştü. Serbes'in yaptığı kazayı arkadaşı üstlenmiş ünlü yazar da hastaneye gitmişti. Serbes'in hastaneye alkollü gittiği öğrenildi.
BEŞ KEZ ALKOL TEDAVİSİ GÖRMÜŞ
Emrah Serbes kaza sonrası İstanbul Sırp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nin acil servisine 23 Eylül 06.15'te eniştesiyle gelmiş. Alkol muayenesinde 1.25 promil alkollü (yasal sınır 0.50) olduğu saptanmış. Doktora, 6 adet sakinleştirici ilaç aldığını söylemiş. Kaza hakkında bilgi vermemiş. Emrah Serbes aynı hastanede 2015'ten beri 5 kez alkol tedavisi görmüş. Bu arada çekicinin şoförü ifadesinde "Araçta viski şişesi ve bira kutuları vardı" demişti.
Kaynak: Posta
Kaynak: haberinburada
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