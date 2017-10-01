EMRAH SERBES'İN KARIŞTIĞI KAZADA AİLEDEN GERİYE KALAN TEK ÇOCUK KONUŞTU
Emrah Serbes'in baba ve kızı öldürdüğü kazada ağır yaralanan anne Nilgün Özçelik'in oğlu isyan etti: Geriye sadece annem kaldı. Suçlular en ağır cezaya çarptırılsın.
Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes'in çarptığı araçta baba Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik hayatını kaybederken anne Nilgün Özçelik de ağır yaralandı. Nilgün Özçelik'in oğlu Ahmet Mert, "Kazadan geriye sadece annem kaldı. Babamın tek emaneti o. Suçlular en ağır cezaya çarptırılsın" dedi.
BABSINI VE KARDEŞİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERDİ
Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes'in çarptığı otomobilde babası Ayhan Özçelik ile kız kardeşi Zeynep Özçelik'i kaybeden 23 yaşındaki Ahmet Mert Özçelik, konuştu. İstanbul'da bir emlak şirketinde çalışan 23 yaşındaki Ahmet Mert Özçelik, kazayı duyar duymaz apar topar İzmir'e gitti. Talihsiz genç, babası ve kız kardeşini memleketleri Manisa'nın Soma ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verdi.
"KAZADA GERİYE BİR TEK ANNEM KALDI"
Ahmet Mert Özçelik, acısını dahi tam yaşayamadan İzmir'e, hastanede yaşam savaşı veren annesinin yanına geldi. Özçelik, 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören annesi Nilgün Özçelik'in başından bir an olsun ayrılmıyor. Özçelik sürekli dua ettiğini belirterek şunları söyledi: "O kazadan geriye bir tek annem kaldı. Babamın bana bu hayattaki tek emaneti annem. Ben de ona sahip çıkmak istiyorum. Hastanede annem için dua ediyorum. Acım çok büyük. Kazaya neden olanlar en ağır cezaya çarptırılsın. Avukatlarımız ve ben olayın takipçisiyiz. Herkesin annem için dua etmesini istiyorum."
Kaynak: haberinburada
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