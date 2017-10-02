İzmir-Aydın otoyolunda otomobiliyle çarptığı baba kızı öldüren Emrah Serbes'in, ifadesindeki bir yalan daha ortaya çıktı. Kaza sorası 112'yi aramayan Serbes, kaza anında da hiç frene basmamış.

İzmir-Aydın otoyolunda, Behzat Ç.'nin senaristi Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada, Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde yaşamını yitirmiş, eşi Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

OLAYDAN BİR HAFTA SONRA İTİRAF EDİP TESLİM OLMUŞTU

Feci kazanın ardından 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Olaydan bir hafta sonra otomobili kendisinin kullandığını ifade ederek Torbalı Adliyesine teslim olan Emrah Serbes ise daha sonra tutuklanmış, Doğru ise itirafın ardından serbest kalmıştı. Kamuoyunda çok tartışılan olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

TUTANAĞA GÖRE SERBES KUSURLU

Kazanın olduğu 22 Eylül'de polisler tarafından olay yerinde hazırlanan raporda ise tutuklu Emrah Serbes'in kullandığı otomobilin kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

"FRENE BASTIM" DEMİŞTİ AMA TUTANAK YALANLADI

Trafik polisleri tarafından hazırlanan tutanakta, "Bu kazanın oluşumunda 34 NT 5005 plakalı hususi oto sürücüsü Kenan Doğru, 2918 sayılı K.Y.T Kanununda yer alan sürücülere ait kural ihlallerinden 56/1C (önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek) kuralını ihlal ettiği, diğer araç sürücüsünün herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kaza yerinde yapılan inceleme, ölçüm ve sürücü beyanından anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

OLAY YERİNDE HIZ LİMİTİ 120 KM

Kazanın oluş şeklinin de geniş bir şekilde anlatıldığı tutanakta, hız limitinin de 120 kilometre olduğu belirtildi. Kaza saatinde havanın yağışlı olduğu, yolun ıslak ve nemli olduğu da kayıtlarda yer aldı.

112'Yİ ARAMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Emrah Serbes ifadesinde ise 'frene bastığını ancak yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda frenin işe yaramadığını' söylemişti. Olay yerinde fren izinin olmadığı da kaza tespit tutanağında yer aldı.

Serbest yine ifadesinde, "Direksiyonu sol tarafa kırdım ama kullandığım aracın sağ ön tekerleği ile öndeki araca çarptım. Frene bastım ama zemin kaygan olduğu için işe yaramadı. Takla atarak yolun en sağ tarafındaki tele takılarak durabildik. Aracın sunroofundan dışarı çıktık ve çarptığımız araca doğru gittik. Aracın içindeki bayanın hala yaşadığını fark ettim ve geçen araçlara 112'yi aramalarını söyledim. Camdan fırlayarak ölen çocuğu görünce kendimi kaybettim. Suçu üstlenmememin en temel nedeni budur. Arkadaşım Kenan bunu anlayınca suçu üstleneceğini söyledi ve öyle yaptı. Araç kullanırken kesinlikle alkol ya da uyuşturucu kullanmadık" demişti.

Ancak Serbes'in 112'yi aramadığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: haberinburada