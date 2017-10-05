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Emrah Serbes, Kan Tahlilinden Kaçmak İçin Bile Senaryo Yazmış

EMRAH SERBES, KAN TAHLİLİNDEN KAÇMAK İÇİN BİLE SENARYO YAZMIŞ

Bir aileyi yok eden Emrah Serbes'in kaza sonrası hastaneye gitmeyi reddederek kan tahlili vermediği o an bile senaryo yazdığı düşünülüyor.

Tarih : 05 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Emrah Serbes, Kan Tahlilinden Kaçmak İçin Bile Senaryo Yazmış(10/10)6

İzmir- Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül günü sabaha karşı senarist Emrah Serbes'in karıştığı kazada, 15 yaşındaki Zeynep ve babası Ayhan Özçelik'in, önceki gün de anne Nilgün Özçelik'in hayatını kaybetmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

TAHLİLDEN KAÇTI

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre 3-4 dakika içinde olay yerine ulaşan ambulans, ağır yaralı Nilgün Özçelik'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ayakta bekleyen hafif yaralı Serbes ve Doğru'yu da tedavi etmek istedi. "İyiyiz" diyen ikili, doktor müdahalesini reddetti. Bunun üzerine 112 görevlileri, zorla götüremeyeceklerini belirterek 'nakil ret' belgesini imzalamaları gerektiğini söyledi. Belgeye "Hastaneye gitmek istemiyorum" yazdıktan sonra imza atan Serbes ve Doğru, kaza yerinde kaldı. Jandarma bölgeye ulaşınca da Kenan Doğru kazayı kendisinin yaptığını söyledi ve gözaltına alındı. Kazanın ardından 3-4 dakika içinde 'senaryo' hazırlayan ikilinin, hastanede kan tahlili ve alkol muayenesi yapılacağını bildikleri için zaman kazanmak amacıyla tedaviyi reddettiği ileri sürüldü.

FOTOĞRAFLAR KARANLIK

Soruşturmada, Serbes'in otoban gişelerinden geçtiği sıradaki görüntülerine de ulaşıldı. Plakanın görüldüğü görüntülerde aracı kullanan kişinin Serbes mi yoksa arkadaşı mı olduğu, karanlık nedeniyle net olarak seçilemedi. Vücut yapıları birbirine yakın olan ikiliden hangisinin şoför koltuğunda oturduğunun tespiti için görüntüleri uzman ekip inceleyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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