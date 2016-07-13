

Galatasaray'ın Antalyaspor'dan yeni transferi Emrah Başsan, İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Emrah Başsan'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:



“Şu anda çok güzel aile ortamı var. Tüm futbolcular çok iyi çalışıyor. Ağabeylerimiz, arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Hocamız da eksiklerimizi söylüyor. Lige çok iyi başlamak istiyoruz. Umarım hazırlık maçlarında eksiklerimizi gideririz ve hedefimiz doğrultusunda ilerleriz. Koray arkadaşımız maçta sakatlandı, bu çok üzücü bir durum. Bu inşallah kimsenin başına gelmez. Koray'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Takımımızın da önemli bir ismi. Ona geçmiş olsun demek istiyorum.



Buraya rekabet için geldim. Kiralık gideceğim gibi bir durum söz konusu olmadı. Son 2 yılda geldi gitti olayları çok oldu. Önemli olan resmi açıklamadır, bu döneme nasipmiş. Geçmişte net bir teklif gelmedi. Bu yola nasipmiş, güzel bir şekilde her şey netleşti.



17 numarayı giyeceğim. Burak ağabeye buradan sevgiler olsun. Pendikspor'da sol bek oynadım. Mevkim değil ama hocamın isteğine göre oraya geçip elimden geleni yaparım. Bu hocanın tercihidir, ona saygı duyarım. Sol bek oynatırsa oraya geçip elimden geleni yaparım.



Transfer süreci zor geçti. Sonuçta 2-3 yerden resmi teklif vardı. Galatasaray gibi büyük bir camianın benimle ilgilenmesi kararımı etkiledi. Hocamızın beni çok istediğini biliyordum.



Dünkü maçta çok heyecanlıydım. ilk maçımdı. büyük hedef ve umutlarla buraya geldim. Her futbolcunun bir hedefi vardır, benim de vardır. Dünkü maçta Galatasaray formasını ilk kez sırtımda taşıdığım için heyecan vardı. Galatasaray formasını taşıdığım her zaman bu heyecan ben de olacaktır.



İleride Avrupa neden olmasın. Takımda mevkilerde çok iyi oyuncular var. Burada beklentiler var ve beklentileri en iyi şekilde karşılaşmak gerekiyor. Takımda Bruma, Yasin, Sinan ve Podolski gibi yıldız isimler var, rekabete gireceğiz. Hoca kimi iyi buluyorsa onu değerlendirecek. Kampta çalışarak hocamızın ilk 11 yapmasına yardımcı olabiliriz. Şu an başka bir şey düşünmek mantıksız olur.



Orta okulda ve lisede sesim çok güzeldi. Müzik dersinde son 20 dakika tahtaya çıkardım. O zaman ne cesaretse ben de tahtaya çıkarmışım.



Antalyaspor'da ilk iki yıl orta saha oynamıştım. Sneijder'i izlemekten büyük keyif alırdım. Selçuk ağabeyi örnek alırdım. Benim yeteneklerim onlara benzetildiği için onları örnek alırdım. Onlarla oynamak büyük zevk olacak. İnşallah hep beraber nice şampiyonluklar alırız.



Dünyaca ünlü bir yıldız Samuel Eto'o. Onunla oynamak inanılmaz keyifli. Genç futbolcuya çok yardımcı oluyor, inanılmaz bilgiler veriyor. Antalyaspor'a teşekkür etmek istiyorum. 5 yıl oynadım uzun bir süre. Yönetim, hocalar ve teknik ekibe teşekkür ederim. Biz futbolcular nerede ekmek yiyorsak oraya da teşekkür etmeliyiz. Eto'o genç oyunculara inanılmaz destek oluyor. Antalyaspor'a şimdiden başarılar diliyor, güzel temennilerimi iletiyorum.”