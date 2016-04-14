

Emrah, ‘Unutabilsem', ‘Götür Beni Gittiğin Yere' ve ‘İhtiyacı Var' isimli eserlerinin ‘O Ses Türkiye', ‘Yetenek Sizsiniz' ve ‘Rising Star' isimli programlarda kendisinden izin alınmadan kullanılması sebebiyle ACun Medya'ya dava açtı.



Davanın bedeli; 225 bin TL'si maddi, 119 bin TL'si ise manevi olmak üzere toplam 344 bin TL. Emrah konuyla igili olarak “Konu sadece benim şarkılarımla ilgili değil. Onlarca besteciye saygısızlık yapılıyor, hakları ödenmiyor, isimleri dahi yazılmıyor. Bu hukuksuzluğa dur dedik” şeklinde konuştu.