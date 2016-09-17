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emrah 3.5 milyon tl'ye daire aldı!

EMRAH 3.5 MİLYON TL'YE DAİRE ALDI!

Gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Emrah, 280 metrekare ve Boğaz manzaralı daire için 3.5 milyon TL ödedi.

Tarih : 17 Eylül 2016, 11:48
Puan Ver : Emrah 3.5 Milyon Tl'ye Daire Aldı!(8/10)9


Gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Emrah, 280 metrekare ve Boğaz manzaralı daire için 3.5 milyon TL ödedi.



Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve eşi Sibel Erdoğan'ın hamile olmasıyla tekrar babalık heyecanı yaşayan şarkıcı Emrah, Şişli'ye taşındı.








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