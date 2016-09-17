EMRAH 3.5 MİLYON TL'YE DAİRE ALDI!
Gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Emrah, 280 metrekare ve Boğaz manzaralı daire için 3.5 milyon TL ödedi.
Gayrimenkul yatırımlarıyla adından söz ettiren Emrah, 280 metrekare ve Boğaz manzaralı daire için 3.5 milyon TL ödedi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve eşi Sibel Erdoğan'ın hamile olmasıyla tekrar babalık heyecanı yaşayan şarkıcı Emrah, Şişli'ye taşındı.
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