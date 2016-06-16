

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, düzenlenen bir operasyonda, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ'ın evine baskın yapıldığı iddiasına ilişkin, birtakım çevrelerde oluşan duyarlılığı istismar etmek için bazı basın yayın kuruluşlarınca, gerçekle bağdaşmayan çeşitli haber ve yorumlara yer verildiğini bildirdi.







Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordinesinde, sol bir terör örgütünün üst düzey yöneticileriyle örgütün silahlı yapılanmasında faaliyet gösteren, Suriye'nin Kobani (Ayn-El-Arap) bölgesinde silahlı eğitim alıp; silahlı, bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye dönen ve İstanbul'da örgütün organizesinde gerçekleştirilen korsan gösterilerle cezalandırma eylemlerine katıldıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmalarına yönelik, 23 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi.







Operasyonlarda 13'ü İstanbul, 1'i Sivas'ta olmak üzere 14 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu operasyon birtakım çevrelerde oluşan duyarlılığı istismar etmek üzere bazı basın yayın kuruluşlarınca 'HDP Eş Genel Başkanı ve Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'na yönelik bir adli süreç işletildiği' yolunda gerçekle bağdaşmayan çeşitli haber ve yorumlara yer verilmekte olduğu görülmüştür." ifadelerine yer verildi.