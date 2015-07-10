

Emniyetin operasyonlarında 32 PKK'lı yakalandı. Yapılan operasyonlarda, el yapımı patlayıcılar, molotof kokteylleri, tabancalar, pompalı tüfekler ve kar maskeleri ele geçirildiği belirtildi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 11 Haziran'dan 10 Temmuz 2015 gününe kadar PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 kişinin yakalandığı bildirildi.