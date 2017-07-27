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Emniyetten Operasyon! 4 Bin 20 Adrese Baskın Yapıldı

EMNİYETTEN OPERASYON! 4 BİN 20 ADRESE BASKIN YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 6 bin 425 personelin görev aldığı operasyonlarda 4 bin 20 adreste arama yapıldı. Gözaltına alınan bin 471 zanlı adliyeye sevk edildi.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Emniyetten Operasyon! 4 Bin 20 Adrese Baskın Yapıldı(5/10)2


Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde aranan şahıslara yönelik 81 ilde operasyon gerçekleştirildi. 6 bin 425 personelin katıldığı operasyonda 4 bin 20 adrese baskın yapıldı.



ERKEN SAATLERDE OPERASYON BAŞLATILDI



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı şekilde gerekli arama kararları alınarak il ve ilçelerde dün sabah erken saatlerden operasyonlar gerçekleştirildi. Beşincisi gerçekleştirilen ve 2 bin 925 ekip ile 6 bin 425 personelin görev aldığı operasyonlarda 4 bin 20 ikamette arama yapıldı.



BİN 471 ŞAHIS ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ



Yapılan aramalarda, adam öldürme suçundan 19, hırsızlık suçundan 238, yağma suçundan 56, dolandırıcılık suçundan 46, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 41, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ve geriye kalanları diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam bin 471 şahıs adli mercilere sevk edildi.



ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ



Adli Mercilere sevk edilenler arasında; 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 6, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 262, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 739 şahıs olmak üzere toplamda kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan bin 135 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 336 şahıs bulunduğu belirtildi.



Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 92 gr. Esrar, 250 kök hint keneviri, 10 gr. eroin ele geçirildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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